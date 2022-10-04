توننداكس يتراجع للحصة الثانية على التوالي وسط تداولات في حدود 2ر9 ميلون دينار

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الثلاثاء عند الاغلاق، بنسبة 76ر0 بالمائة الى مستوى 61ر8241 نقطة وسط تداولات في حدود 2ر9 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذت شركة المنتوجات الصحية”ليلا” على 2ر3 مليون دينار من التداولات الاجمالية علما وان سهم الشركة أغلق متراجعا بنسبة 2ر2 بالمائة الى 800ر1 دينار.

وتصدر سهم الشركة التونسية للإطارات المطاطية، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل الى مستوى 150ر5 دينار في حين انهي سهم الشركة الصناعية للاجهزة والآلات الكهربائية، الجلسة مرتفعا بنسبة7ر2 بالمائة ليصل الى 630ر6 دينار.

وتراجع سهم التجاري للايجار المالي بنسبة 5ر4 بالمائة الى 100ر13 دينار في حين تقلص اداء سهم بيت الايجار التونسي الخليجي بنسبة قاربت 2ر4 بالمائة ليصل الى 270ر2 دينار