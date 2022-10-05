اتفاقيات شراكة بين مجموعة البنك الوطني الفلاحي و النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة

وقعت مجموعة البنك الوطني الفلاحي يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 اتفاقيات شراكة مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وذلك ضمن فعاليات منتدى الصيادلة.

وتركز هذه الاتفاقيات والتي تم اقتراحها من طرف مجموعة البنك الوطني الفلاحي على عروض حصرية ومميزة تهم خدمة النشاط المهني والحياة الخاصة للصيادلة.

تحتوي هذه العروض على منتجات وخدمات متنوعة في المجالات المصرفية والتأمين والاستثمار في الأسهم بأسعار تفاضلية ، تلبية لاحتياجات الصيادلة والنظام الإيكولوجي الخاص بهم .

تعتبر مجموعة البنك الوطني الفلاحي قطاع الصيدلة قطاعا ديناميكياً ولذلك حرصت على تأمين المرافقة الدائمة له لكي يلعب دوره الحيوي بالشكل المناسب. وبذلك تبرهن مرة أخرى على تحمل مسؤوليتها بالاستثمار في الميادين المرتبطة بقطاع الصحة للمساهمة في تطويرها والدفع بها إلى صفوف البلدان المتقدمة ، مع التركيز على تسهيل الحصول على العناية الصحية و إتاحة الأدوية لجميع التونسيين.

تعمل مجموعة البنك الوطني الفلاحي دائما على تعزيز ريادة الأعمال في تونس ، وتهدف هذه المرة لتعزيز الشراكة مع مهني الصحة عبر وجود الحلول الملائمة.

وتتطلع مجموعة البنك الوطني الفلاحي إلى الأمام من خلال مساندتها لتطوير القطاع الصحي كركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي . كما تعتقد اعتقادا راسخاً أن جودة القطاع الصحي والصيدلي هي الضامنة لجودة حياة أفضل للتونسيين.