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مجمع تنسيقية عمال الحضائر يدعو الى تسوية وضعياتهم على 5 دفعات

2022/10/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائرالى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة و المعنيون بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020

وندد المجمع في بيان له اليوم الأربعاء بما وصفه سياسة المماطلة و التسويف التي تنتهجها الحكومة، مستنكرا عدم احترام الآجال المنصوص
عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر

وانتقد بطء ومماطلة انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية داعيا الى انتداب الدفعتين الثانية و الثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022

كما حث جميع عمال الحضائر المعنيين بملف التسوية الى الإستعداد للعودة للشوارع من أجل الاحتجاج للمطالبة بالانتداب موجها الدعوة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الى مواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة هذه الفئة العمّالية

من جهتهم دعا منسقو الحضائر بولايات تونس وزغوان وجندوبة في البيان ذاته رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى التدخل لإيجاد حل يمكّن من إنهاء معاناة عمال الحضائر

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