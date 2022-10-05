أريانة: تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين بكافة المدارس الابتدائية

بالتزامن مع اليوم العالمي للمربي، شرع مدرسو التعليم الابتدائي اليوم الاربعاء، من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار، في تنفيذ وقفة احتجاجية حضورية بكافة المدارس الابتدائية بجهة أريانة، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة نورالدين بوعلاق في تصريح ل”وات”أن نسبة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ناهزت ال100 في المائة، وان الأولياء الذين كانوا على علم بالوقفة الاحتجاجية حضروا بالمدارس الابتدائية لاصطحاب أبنائهم على الساعة العاشرة والعودة بهم إلى مقرات سكناهم.

وأضاف بوعلاق أن نقابيي قطاع التعليم الأساسي بالجهة سيتحولون بعد نهاية الوقفة الاحتجاجية إلى المندوبية الجهوية للتربية بأريانة لمساندة المعلمين المعتصمين بمقراتها منذ أكثر من اسبوع.

وأفاد بأنه استعدادا لاجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الاساسي بعد غد الجمعة بالحمامات، سينعقد يوم غد الخميس، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة اجتماع مجلس الجهات للنظر في التحركات القادمة.

جدير بالذكر أن المعلمين النواب دفعة 2022 ودفعتي 2021 و2022 لخرّيجي علوم التّربية دخلوا في اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية بأريانة منذ حوالي أسبوع، احتجاجا على انتداب خريجي التربية دفعة 2021 ودفعة 2022 ونوّاب دفعة 2022، بصفة عون مكلف بالتدريس.

واكد عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي المكلف بالإعلام توفيق الشابي، استعداد القطاع لخوض كل الأشكال الاحتجاجية، ومن بينها مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة إلى المعنيين بصفة عون مكلّف بالتدريس من خريجي علوم التربية دفعتي 2021 و2022، والأعوان النواب المعنيين بتسوية وضعيتهم بموجب اتفاق 8 ماي الذي ينص على انتداب المعلمين النواب على 5 دفعات ومنها دفعة 2022 بصفة أستاذ مدارس ابتدائية.