متابعة: تسببت في اختناق زملائها..الكشف عن المادة التي استعملتها تلميذة القصرين..

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أن التحاليل المخبرية أثبتت أن المادة التي رشتها التلميذة داخل قسم مما تسبب مؤخرا في اختناق أكثر من 30 تلميذا، في معهد 2 مارس بالقصرين هي الغاز المسيل للدموع وستمثل الطفلة 16 سنة في حالة تقديم أمام النيابة العمومية وفق ما اوردته موزاييك.

وكان معهد 2 مارس بالقصرين 1934 بالقصرين قد سجّل مساء الخميس الماضي 31 حالة اختناق داخل أحد الأقسام، بسبب استنشاق عدد من التلاميذ لمادّة رشّتها التلميذة المذكورة، وقت الرّاحة، ممّا تطلّب نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين للعلاج.

ويشار إلى أنّ التلميذة المذكورة، والبالغة من العمر 16 سنة، كانت تعاني من ظروف اجتماعية قاهرة قبل الحادثة وفق المندوب الجهوي للتربية بالقصرين حمادي الحامدي.