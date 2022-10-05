منشأة صحيّة جديدة مجهزة بأحدث المعدّات: افتتاح مصحّة بوسيجور(Beau Séjour)بولاية بن عروس

في قلب الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، تحديدا شرق مدينة مقرين، تمّ اليوم افتتاح مصحّة بوسيجور (Beau Séjour)التي تبلغ مساحتهاالإجمالية28.000 متر مربع ويحيط بها مسلك صحي واسع ومساحة خضراء ذات مناظر طبيعية رائعة.وتجمع مصحّة بوسيجور بين مختلف التخصصات الطبيّةكما تمّ بناؤها وفقا لمعايير المستشفيات الدولية.فهي مجهزة بأحدث التقنيات التي طورتها شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية (GE Healthcare) للإنعاش متعدد الأغراض للبالغين وحديثي الولادة وقسطرة القلب وحالات الطوارئ.

بعد ستّ سنوات من الأشغال تمّ تجهيزالمنشأة الصحيّة الجديدة بأحدث الابتكارات التكنولوجية التي تستجيب للمعايير الدوليّة وذلك بفضل برنامج الاعتماد الكندي الذي يقوم على العديد من المواصفات الصارمة والمفصّلة. ويُمكّن هذا البرنامج مؤسسات الرعاية الصحية من الامتثال للمعايير المثلى فضلا عن تحسين جودة خدماتها بصفة يومية وذلك باعتماد مراجع التميّز وأفضل الممارسات الدولية. وتتيح هذه المعايير الدولية لمصحّة بوسيجورانفتاحا دوليا يستهدف المرضى من البلدان المجاورة لتونس (الجزائر وليبيا) ودول إفريقيا جنوب الصحراء ودول أوروبا والشرق الأوسط وكندا.

تبلغ طاقة استيعاب مصحّة بوسيجور 188 سريرا كما تحتوي على 22 سرير لإنعاش حديثي الولادة والأطفال والبالغين و12 قاعة عمليات مع قسم مركزي معياريوقاعة عمليات hybride. كما تتضمن المصحّة وحدات إجراء فحوصات وكشوفات(قاعة قسطرة القلب ووحدات تنظير الجهاز الهضمي والرئوي) ووحدات غير جراحية (كشوفات الأنف والأذن والحنجرة والبيولوجيا الطبية وكشوفات القلب والـنبض، ووحدة تفتيت الحصى خارج الجسم)، بالإضافة إلى وحدة الأشعة الحديثة المجهزة بأحدث تقنيات التصوير من جنيرال إلكتريك للرعاية الصحية: جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي 1.5Tوماسح ضوئي مكون من 128 شريحة وأحدث جيل من أجهزة المسح بالموجات فوق الصوتية متعددة التخصصات.

وأكّدت السيدة سامية بوسلامة، الرئيس المدير العام لمصحة بوسيجور في تصريح لها: “يجسّد هذا المشروع رؤيتنا لتقديم رعاية صحية ذات مستوى عالمي في تونس كما يعبّر عن قيمنا الكونيّة في الصحة والدعم والحوكمة والأخلاق والاحترام في خدمة المرضى (U.S.A.G.E.R). لقد قمنا بأشغال كبيرة من أجلهذا المشروعواستثمرنا في أحدث تقنياتالتصوير بدعم من جينيرال إلكتريك للرعاية الصحيةوهذا يؤكد الدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى في تونس”.

وتستند رؤية هذه المنشأة الصحيّة على 4 ركائز أساسية، وهي:

• توجه قوي للمستخدم يجعل المريض وعائلته محور اهتمام المصحّة،

• التحسين المستمر للجودة في نهج ملتزم بالتميز في الرعاية والخدمات،

• نسق التحسين المستمر من خلال الشهادات والاعتمادات وتحديث البنية التحتية والمنصة التقنية التي تؤدي إلى الاعتراف على المستويين الوطني والدولي،

• ترسيخ المسؤولية الاجتماعية للشركات الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستسمح التقنية للمركب الطبّي بوسيجور بإدارة جميع حالات الطوارئ والكشوفات المجمعة للعديد من الأمراض، وبالتالي تلبية احتياجات المجتمع التونسي من أجل رعاية آمنة وشخصية تركّز على المريض.

وقال. مهديالفرجيوي، المدير العام لجينيرال إلكتريك للرعاية الصحيةبمنطقة إفريقيا الفرنكوفونية “نحن فخورون باختيارنا من قبل إدارةمصحة بوسيجورلدعمهم في تركيب معداتهم الجديدة الحديثة، وبالتالي السماح للمرضى بالوصول إلى ابتكارات عالمية المستوى” مضيفا “إن فرقجينيرال إلكتريك للرعاية الصحية ملتزمة جدا بتحسين الوصول إلى الرعاية وجودتها في جميع أنحاء القارة الأفريقية”.

تخصصاتالمصحة:

• قسم الطوارئ الطبية الجراحية متعددة الأغراض للأطفال والبالغين(يعمل 24 ساعة /7 أيام)

• مركز أمراض القلب (قاعة قسطرة وكشوفات غير جراحية وجراحة القلب وجراحة الصدر وجراحة الأوعية الدموية)

• مركز طب الصدمات (جراحة العظام والكسور)

• قسم الأم والطفل (أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال وحديثي الولادة)

• قسم المسالك البولية (جراحة المسالك البولية بالمنظارLEC)

• المركز الجراحي (جراحة المناظير، الجراحة العامة والتجميلية)

• مركز الأنف والأذن والحنجرة (وحدة جراحة الأنف والأذن والحنجرة وكشوفات الأنف والأذن والحنجرة)

• وحدات الإنعاش متعددة الأغراضو USIC

• وحدة الأشعة (التصوير بالرنين المغناطيسي والالة الماسحة وجهاز المسح بالموجات فوق الصوتية)

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مصحة بوسيجور

حول جينيرال إلكتريك للرعاية الصحية

جينيرال إلكتريك للرعاية الصحية هي واحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال التقنيات الطبية والحلول الرقمية. تُمكّن الأطباء من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر صلة من خلال الأجهزة الذكية وتحليل البيانات والتطبيقات والخدمات. بفضل أكثر من 100 سنة من الخبرة في صناعة الرعاية الصحية وحوالي 500.000 موظف حول العالم، تعّد الشركة في قلب نظام يعمل من أجل الطب الدقيق.

جينيرال إلكتريك للرعاية الصحية موجودة في تونس منذ سنة 2016 مع أكثر من 4.000 نظام وتقنية مثبتة في البلاد. تعدّ شريك طويل الأمد في بناء البنية التحتية الصحية التونسية التي ترغب في تسريع تطورها وعرضها لمرافقة تخطيط المستشفيات وتركيب الحلول المتقدمة وكذلك في التدريب.

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