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عاجل_فضيحة: عراء ومشاهد غير لائقة في عرض اسطمبالي بالقيروان: جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي تعتذر..

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فضيحة عرض “الاسطمبالي”: رئيس جمعية المولد النبوي الشريف بالقيروان يكشف..

2022/10/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد رئيس جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف علي بن سعيد بأن عرض اسطمبالي الذي تم تنظيمه أمس في القيروان أثار جدلا بسبب مشاهد.

اعتبرها بعض الحاضرين غير لائقة تتمثل في رقص فتيات بلباس ”غير محتشم” مشيرا إلى أن الجمعية فوجئت بهذه المشاهد وقامت بإنزال الراقصات عن الركح ليطرأ لاحقا عطب تقني مما تسبب في ايقاف العرض بشكل كلي.

هذا واعتذر رئيس جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف عن محتوى العرض مشددا على ضرورة تفادي هذا النوع من العروض احتراما لخصوصية المناسبات الدينية وفق قوله في تصريح للديوان اف أم.

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