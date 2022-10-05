رابطة أبطال أوروبا : برشلونة يستعد لتقديم شكوى ضد حكام مباراته أمام إنتر

تدرس ادارة نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم, تقديم شكوى رسمية “لليويفا”, ضد حكام مباراته أمام إنتر ميلان الايطالي ,التي انتهت مساء امس الثلاثاء بنتيجة (1-0) لصالح الاخير, ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات برابطة أبطال أوروبا,حسب ما افادت تقارير اعلامية اليوم الاربعاء.

وشهدت المباراة بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لصالح البارسا, حيث ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله بيدري بداعي وجود لمسة يد على أنسو فاتي.

كما لم يتم احتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد دينزل دومفريس, مدافع إنتر, داخل منطقة الجزاء, في الوقت بدل الضائع.

وبحسب ذات المصادر, فإن برشلونة يناقش حاليا شكوى طاقم الحكام بالكامل سواء الموجودين بالملعب أو على تقنية الفار, بداعي تضرر الفريق من قراراتهم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط, من 3 مباريات, بفارق 6 نقط عن بايرن ميونيخ المتصدر, و3 نقاط عن إنتر الوصيف.