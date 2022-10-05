منير بن صالحة يكشف مستجدات قضية نور شيبة..#خبر_عاجل

نفى المحامي منير بن صالحة انسحابه من قضية الفنان نور شيبة المتعلقة بالمخدرات، مبينا ان شيبة صديقه قبل أن يكون حريفه ولا يمكنه الانسحاب.

وقال بن صالحة اليوم الأربعاء،في تصريح لاذاعة شمس اف ام إن كل ما في الامر تقسيم للأدوار بين فريق الدفاع في إطار تنظيم عادي للعمل.

وعلى ذلك، أفاد أنه كان لسان الدفاع عن نور شيبة في ملف المخدرات وحكم عليه بالبراءة .

وبخصوص الجدل حول تزوير عينة الإختبار المتعلقة باستهلاك المخدرات، اوضح بن صالحة ان وكيل الجمهورية المتعهد بالقضية آنذاك اراد التثبت في العملية ، لافتا إلى أنه من بين القضاة الذين تم إعفائهم مؤخرا.

هذا وبين بن صالحة ان نور شيبة مازال موقوفا لان حاكمة التحقيق في أريانة تخلت عن القضية لعدم الأختصاص، حيث تعهد بها القضاء من جديد في تونس .

وقال بن صالحة انه يوجد فرضيتين بخصوص الجدل حول العينة التي تم تزويرها، مبينا ان الفرضية غير الخطيرة ان تكون هناك جريمة وتغيير العينة، اما الفرضية الخطيرة هو أرتكاب مركز التحاليل للخطأ حينها يجب اعادة تحاليل كل الموقوفين والمساجين في قضايا مشابهة ومراجعة أليات عمله، وفق تعبيره.