يسرق 100 قضيب حديدي من حضيرة بناء تابعة لمحطة وقود..

على إثر تقدم الوكيل التجاري لمحطة شال الكبارية بشكاية لدى مركز الأمن الوطني بالكبارية من أجل تعرض حضيرة البناء المحاذية للمحطة المذكورة لسرقة 100 قضيب حديدي عيار 12 مم تقدر قيمته الجملية بحوالي 3000 دينار.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، أمكن في وقت وجيز تحديد هوية ذوي الشبهة (ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات), وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية تمت مداهمة مقر سكنى أحدهما والقبض عليه (تبين أنه محل 02 مناشير تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد وإهمال عيال).

بالتحري معه اعترف بكل ما نسب إليه وأكد أن شريكه من قام بعملية بيع المسروق والسعي جاري لإلقاء القبض عليه.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة من داخل حضيرة بناء والمشاركة في ذلك” ومواصلة الأبحاث.