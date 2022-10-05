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خولة السليتي تنبه من خطورة التوجه نحو التصفية القضائية للمؤسسات الاعلامية المصادرة..(فيديو)

2022/10/05 أهم الأخبار, مجتمع, هاجر كريمي

نندت رئيسة فرع نقابة الصحفيين باذاعة شمس اف ام خولة السليتي في تصريح لـ”المصدر” على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها نقابة الصحفيين اليوم الاربعاء بتوجه الحكومة نحو التصفية القضائية للمؤسسات الاعلامية المصادرة ونبهت من خطورة هذه الخطوة وتداعياتها على المؤسسات والعاملين فيها.

وبينت ان التصفية القضية في كل مراحلها وسيناريواتها تستوجب امكانيات مالية واليوم هذه المؤسسات لا تملك المال فهل الحكومة او الدولة قادرة على ضخ هذه االامكانيات المالية لانقاذ هذه المؤسسات ام لا؟؟..

وقالت السليتي ان السيناريو الاسواء بعد التصفية القضائية هو غلق المؤسسات واعلان افلاسها وفق تعبيرها.

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