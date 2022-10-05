مجموعة البنك الوطني الفلاحي راعي للدورة الخامسة من منتدى الصيدلة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر2022

تنظم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة منتدى الصيدلة في دورته الخامسة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر2022 في قصر المعارض بالكرم.

ملتزمة و مدركة لأهمية دور كل طرف للوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تدعم مجموعة البنك الوطني الفلاحي ( البنك الوطني الفلاحي مع الشركات المالية والعقارية التابعة له) بفعالية هذا الملتقى الذي يجمع كل ناشطي و مهني الصحة بهدف النهوض بالصيدلية التونسية، و مقارنة مع بلدان أخرى مثلا لطرح اقتراحات تطورالصناعة المحلية للأدوية.

عديد المواضيع ستطرح مثل الصحة الوقائية، حقوق المريض، الحصول على الأدوية، مجلة الشغل و الاتفاقية القطاعية للصيدليات الخاصة و ستكون محور نقاشات ثرية بين متدخلين رفيعي المستوى : أساتذة، ممثلي وزارة الصحة، متفقدي الشغل، خبراء قانون، خبراء محاسبين و ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

على هامش المنتدى، ستقع برمجة حدث الصحة الإلكترونية في فضاء خاص لاكتشاف المواهب الشابة و مطوري التطبيقات في ميدان الصحة الالكترونية و المكون من ثلاث فضاء ات مخصصة ل:

مناقشات حوض السمك : لخلق نقاش حول منظومة الصحة الالكترونية و التفكير في المراهنات على التحديات والاشكاليات و الافاق.

الهاكاتون حول اشكاليات الصحة الالكترونية: يشارك في هذا التحدي باعثون شبان للمشاريع قصد ابتكار حلول جديدة لمشاكل محددة في قطاع الصحة الالكترونية. أربعون شابا وشابة تم اختيارهم للمشاركة في الهاكاتون لمدة 24 ساعة دون توقف.

فضاء للعرض: سيجمع شركات ناشئة وشركاء ورعاة لتكوين شراكات مع برامج ومشاريع في مجال الصحة الالكترونية.

يعِد المنتدى بجمع أكثر من 3000 مشارك، من بينهم ممثلين عن مجموعة البنك الوطني الفلاحي يحضرون الندوات وورشات العمل والموائد المستديرة لبسط مواضيع ذات صلة بالتمويل والاستثمار في قطاع الصحة وتقديم عروض حصرية ومفيدة تلبي الاحتياجات الخاصة بالصيادلة.

في هذا الإطار، سيتم توقيع اتفاقيات شراكة مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والتي تتضمن عروض المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الاحتياجات المهنية والشخصية للصيادلة بنسب تفاضلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مساحة عرض واسعة للموزعين بالجملة، الشركات المصنعة للمستحضرات الصيدلانية وشبه الصيدلانية ، ومصنعي معدات و مسيري الصيدليات ،شركات البرمجيات وعارضين آخرين.

ستقوم مجموعة البنك الوطني الفلاحي بتوفير مختصين في المبيعات متواجدين في منصاتها المختلفة للمرافقة والإشراف، وأيضاً لمساعدة الصيادلة في كل ما يتعلق بالعروض الجديدة للمنتجات والخدمات المخصصة لقطاع الأدوية.

أهداف طموحة للغاية لهذا المنتدى الصيدلي تقاسمه فيها مجموعة البنك الوطني الفلاحي التي تسعى جاهدة لإعطاء قطاع الأدوية التونسي كل الاهتمام الذي يستحقه لضمان الصحة الجيدة والعيش الرفيه للأجيال الحالية والقادمة.