بورصة تونس تواصل منحاها التنازلي مع اقفال حصة الأربعاء متراجعة بـ9ر0 بالمائة

واصلت بورصة الأوراق المالية بتونس منحاها التنازل، يمع اقفال حصة، الأربعاء، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 9ر0 بالمائة ويبلغ النقطة 1ر8170 وسط حجم معاملات بقيمة 4ر6 ملايين دينار، وفق معطيات شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واستمر اهتمام المستثمرين بسهم الشركة التونسية للإطارات المطاطية “ستيب”، ليرتفع بنسبة 5ر4 بالمائة ويبلغ سعر 380ر5 دينار مع حجم معاملات ضعيفة لم يتجاوز 100 الف دينار.

واستعاد سهم “تواصل” القابضة نسقا إيجابيا، بعد حصص من التراجع، ليرتقي بنسبة 6ر3 بالمائة وسعر 570ر0 دينار وحجم تبادل بقيمة 13 الف دينار. وتمكن السهم بذلك من تعويض جزء من خسائره السنوية ويصل الى 4ر17 بالمائة سلبي.

في المقابل، كان التراجع الأهم من نصيب سهم “سوتيتال” الذي فقد ما قدره 8ر4 بالمائة ويقفل عند سعر 170ر3 دنانير مستقطبا معاملات متواضعة بنسبة 57 الف دينار.

كما واصل سهم “اوروسكيل” تقهقره ليفقد مع نهاية الحصة ما يعادل 4 بالمائة وسعر 800ر28 دينار مغذيا السوق بما يعادل 500 الف دينار.

وكان سهم شركة المنتوجات الصحية “ليلا” الأكثر اقبالا على غرار حصص سابقة، محققا زيادة بنسبة 2ر0 بالمائة وسعر 820ر9 دينار وسط حجم معاملات بقيمة 4ر2 مليون دينار، اي ما يمثل 38 بالمائة من اجمالي المعاملات في حصة الاربعاء.