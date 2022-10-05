تغطية ارتفاع الطلب على الحليب المعلب تطلب ضخ 400 الف لتر من المخزون الاستراتيجي

كشف مدير عام مجمع “دليس” بوبكر المهري ، الاربعاء، انه يتم يوميا ضخ 400 الف لتر من الحليب المعلب من الاحتياطي الاستراتيجي للاستجابة الى الطلب المحلي البالغ مليون و800 ألف لتر.

وأضاف المهري في مداخلة له ، خلال لقاء عقده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن بعد حول موضوع “احتواء ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية”، ان المخزون الاستراتيجي لمادة الحليب الطازج يقارب حاليا 18 مليون لتر.

وبين ان مصنعي الحليب ينتجون في الوقت الحالي مليون و400 الف لتر يوميا في حين دفع تنامي الطلب الى تعويض النقص من خلال استخدام المخزون الاستراتيجي.

ولاحظ ان الكميات المتوفرة على مستوى المخزون الاستراتيجي لتونس من الحليب الطازج قاربت خلال نفس الفترة من العام الماضي 40 مليون لتر مما يشكل تراجعا بنحو 22 مليون لتر.

وشدد المهري خلال اللقاء الذي حضره، أيضا، مدير عام مجمع “الوردة البيضاء” محمد الرقيق والرئيس المدير العام لشركة “المزرعة” نوفل ساسي وأستاذ الاقتصاد بجامعة تونس، حسام الدين الشابي، على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لاصلاح المنظومة ومن بينها ترفيع الاسعار.

واكد المهري انه كان بالامكان تفادي الوضعية المتصلة بالاحتياطي الاسترايتجي للحليب المعلب وتراجع التصنيع لو تم ترفيع الأسعار بنحو 300 مي منذ ماي 2022