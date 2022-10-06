سجلت ارتفاعا بأكثر من 43 بالمائة: هذه قيمة التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج..

شهدت قيمة التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 43,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق احصائيات نشرها اليوم الخميس ديوان التونسيين بالخارج.

وبلغت القيمة الجملية للتحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج سنة 2021 نحو 2 مليون و118 ألف دينار، مقابل حوالي 1 مليون 477 ألف دينار في سنة 2020.

وسجل البريد التونسي سنة 2021 تحويل تونسيين بالخارج لأكثر من 2 مليون و582 ألف حوالة بريدية، ليرتفع عدد الحوالات البريدية بنسبة 37,1 بالمائة مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها مصالح البريد التونسي تحويل 1 مليون و883 ألفا و750 حوالة بريدية.

وتمثل التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج نسبة 0,02 بالمائة من مجموع التحويلات المنجزة خلال 2021، وفق ذات المصدر.

يذكر ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت 8599 مليون دينار خلال سنة 2021، وهي لا توجه نحو الاستثمار بل يخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدة العائلات وخاصة في ظل جائحة كورونا، وفق المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي التي أشارت الى ان هذه التحويلات تمثل نسبة 5 بالمائة من الدخل الوطني الخام.