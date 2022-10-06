علي حفصي يفجرها ويكشف لأول مرة معطيات خطيرة بخصوص المشيشي..#خبر_عاجل

كشف رئيس حزب “صوت الجمهورية” والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان السابق، علي الحفصي، أن رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي تعرض للتهديد من عديد الأطراف داخل البرلمان وكان يتلقى يوميا رسائل تهديد.

وأضاف علي الحفصي اليوم الخميس 06 أكتوبر 2022 أن هناك من كان “يتصل برئيس الحكومة السابق يطلب منه خدمات ويهدده بسحب الثقة”.

وشدد الحفصي في تصريح لاذاعة شمس أف أم على أن هناك عديد الأحزاب في البرلمان المنحل كانت أخطر وأفسد من الحزام الداعم للمشيشي المتكون من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

وأشار علي الحفصي في سياق متصل انه طلب من المشيشي الاستقالة مرتين وان االاخير لم يرفض يوم 23 جويلية 2021 مقترح الاستقالة من الحكومة وأكد له أنه يفكّر جديّا في الاستقالة وفق تعبيره.