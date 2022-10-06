جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 6 سبتمبر 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الخميس ، بعض الأخبار والمتفرقات من بينها تصريح الخبير الاقتصادي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي ومداخلة المختص في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى حول اصدار المرسوم المنظم للشركات الأهلية اضافة الى طبيب عيون بسوسة يجري عملية لمعلمته في يوم المعلم العالمي .

وقد أورد موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” تصريحا للخبير الاقتصادي ورئيس قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادي والاجتماعية عبد الجليل البدوي الذي شدد فيه على أن التخلي عن استيراد المنتجات المالية والحد من المنتجات شبه الكمالية ضروري وعاجل لتفادي العجز المتنامي للميزان التجاري وايقاف تكائل الاحتياطي من العملة الصعبة .

ودعا البدوي الحكومة الى اتخاذ جملة من الاجراءات الاستثنائية في ما يخص الميزان التجاري وأزمة المالية العمومية واعادة النظر في الأولويات القطاعية في الانتاج المحلي ، مبرزا أن الحد من حجم عجز الميزان التجاري يكون عبر ايقاف توريد الكماليات والزيادة في المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات شبه الكمالية بالاضافة الى فتح مفاوضات لمراجعة الاتفاقيات التجارية مع أهم البلدان المتسببة في تنامي العجز التجاري ومنها الصين وتركيا ثم روسيا والجزائر “.

وتطرق موقع اذاعة “شمس أف ام” الى مداخلة المختص في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى الذي عبر فيه عن استغرابه من سرعة اصدار المرسوم المنظم للشركات الأهلية مقابل تواصل تعطيل اصدار الأوامر الترتيبية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

وأضاف بن عيسى في برنامج “الماتينال ” ، أن اصدار مرسوم الشركات الأهلية تم في وقت قياسي ، مشييرا الى وجود تذبذب على المستوى الحكومي بين وزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، معتبرا ذلك رسالة سياسية غير مطمئنة .

وطالب في ذات السياق بضرورة التوضيح والكشف عن موقفها من الاقتصاد الاجتماعي روالتضامني ، متسائلا ان كان التعطيل هدفه ابراز الشركات الأهلية كبديل .

وفي سياق متصل ، اعتبرالخبير في الشأن الاقتصادي معزحديدان على أمواج اذاعة “ديوان أف أم ” بخصوص صدور أول اعلان تأسيس شركة أهلية بالرائد الرسمي ، أن هذا النوع من الشركات لن يحل الأزمة في تونس ولن يدفع عجلة الاقتصاد بحسب تقديره .

وشدد المتحدث ، على أن ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل انشاء الشركات التقليدية التجارية التي اثبتت نجاعتها في تحقيق النمو الاقتصادي بحسب تعبيره .

وفي ما يتعلق بالترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية اعتبر الخبير الاقتصادي ، أن هذا الترفيع يعد اجرءا رمزيا خاصة وأن البنك المركزي كان بامكانه أن يضيف 100 أو 200 نقطة أساسية لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم.

وأشار الى أن هذا الترفيع سيكون له تداعيات سلبية على الفاعلين الاقتصاديين وسيضر الأشخاص الذين لديهم قروض لدى البنوك “.

وفي أخبار متفرقة ، ذكر موقع اذاعة “جوهرة أف أم ” أن الدكتور بقسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد أحمد محجوب أجرى عملية جراحية ناجحة لمعلمته بالمرحلة الابتدائية السيدة فوزية بعد مضي نحو 30 عاما على آخر لقاء وذلك بالتزامن مع يوم المعلم العالمي الموافق ليوم 5 أكتوبر .

ونشر موقع “سكاي نيوز ” أن تطبيق التواصل الفوري “واتساب ” يعمل على تطوير ميزة جديدة تمنع المستخدمين من أخذ لقطة شاشة لبعض المحادثات .

ويسعى “واتساب ” من وراء هذه الميزة الى تعزيز خصوصية المستخدمين فيه ، وتعمل الخاصية الجديدة على حظر أخذ لقطة الشاشة للفيديوهات والصور التي يرسلها المستخدمون أو مشاهدة لمرة واحدة