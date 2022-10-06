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الاحتفاظ بمدير فرع بنكي عمومي بشبهة الاستيلاء على 1.5 مليون دينار..وهذه التفاصيل..

2022/10/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بعد اذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بمدير فرع بنك عمومي بالجهة لشبهة الاستيلاء على حوالي 1.5 مليون دينار من أموال حرفاء البنك.

وحسب ما جاء في محاضر البنك وفق اذاعة موزاييك فانّ الممثّل القانوني لبنك عمومي، أفاد أمام أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني، بأنّ مدير الفرع التابع للبنك العمومي ببن عروس تلاعب بالمنظومة الإعلامية للبنك، حيث قام بتغيير بيانات حسابات التوظيف الخاصّة بالحرفاء مع إجراء عمليات سحب مشبوهة والاستيلاء على أموال البنك وحرفائه، والتي ناهزت حوالي 1.5 مليون دينار، في انتظار تواصل عمليات الجرد والتفقد.وحسب المعطيات المتوفّرة، فقد تمّ تكثيف التحريات إلى أن أمكن حصر مكان تواجد المظنون فيه حيث تمّ ضبطه بجهة البحيرة على متن سيارة، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور على مبلغ مالي قدره أكثر من 25 ألف دينار، وبقايا مادّة يشتبه في أنّها كوكايين بالإضافة إلى قطع من القنب الهندي.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بمدير الفرع البنكي على ذمة البحث.

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