عاجل-حديدان يحذر التونسيين: “2023 أصعب سنة على تونس..أخبار سيئة ستتسارع”..

نبه الخبير الاقتصادي معز حديدان من تداعيات ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة الرئيسية مشددا على أن السنوات الثلاث القادمة ستكون صعبة وهناك إصلاحات على المدى القصير ستكون موجعة ولو تحققت قد تعطي أُكلها بعد سنوات قليلة..

وقال حديدان ”اليوم المواطن مسكين ما عندو ما يعمل.. بش يتحمل الزيادة في الأسعار والزيادة في سعر الفائدة.. وتدهور المقدرة الشرائية.. لكن لازم يعرف اللي الإصلاح بيد السلطة التنفيذية الإصلاح..”

وأكد حديدان في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس6 اكتوبر 2022 على ان 2023 ستكون أصعب سنة على تونس مشيرا إلى أن التونسي سيقوم بتضحيات لا مفرّ منها، وهناك إصلاحات يجب القيام بها.

وأضاف” 2023 ستكون أصعب سنة تمر على تونس وهي أصعب من فترة الثمانينات.. والأخبار السيئة ستتسارع الأيام القادمة لذلك على المواطن أن يتحمل الوضع ويضحي ويكبس السنتورة ويعرف شكون ينتخب” وفق تعبيره.