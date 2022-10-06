هذه اسباب انقطاع ماء الشرب عن مناطق في القيروان..

تسجل كل من زعفرانة والرماضنية والقويزات والقواسم والبراهمية، ولاية القيروان، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، بسبب عملية تخريب تعرضت لها محطة الضخ بزعفرانة بالقيروان الجنوبية، اليوم الخميس، وفق ما اوردته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وينتظر، وفق بلاغ اصدرته الشركة مساء الخميس، استئناف التوزيع تدريجيا حال انتهاء أشغال إصلاح ما تم تخريبه.

وافادت الشركة ان عملية تخريب طالت التجهيزات الكهربائية والأسلاك النحاسية بمحطة الضخ بزعفرانة بالقيروان الجنوبية ما أدى إلى إيقاف ضخ المياه باتجاه الخزانات ومن ثمة تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المذكورة آنفا.

كما اكد الشركة انه بالنظر لخطورة الأفعال المسجلة فإنها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في ذلك.