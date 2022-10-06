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الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية

2022/10/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر
الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان نضال للطيف
في بن قردان
اتحاد بنقردان – اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريدي
المجموعة الاولى:
السبت 8 اكتوبر 2022
في الشابة
هلال الشابة – النادي البنزرتي هيثم قيراط
في باردو الهادي النيفر
الملعب التونسي – امل حمام سوسة اشرف الحركاتي
في حمام سوسة
النجم الساحلي – اتحاد تطاوين حسام بولعراس

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