الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر

الجمعة 7 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية :

في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان نضال للطيف

في بن قردان

اتحاد بنقردان – اولمبيك سيدي بوزيد وليد الجريدي

المجموعة الاولى:

السبت 8 اكتوبر 2022

في الشابة

هلال الشابة – النادي البنزرتي هيثم قيراط

في باردو الهادي النيفر

الملعب التونسي – امل حمام سوسة اشرف الحركاتي

في حمام سوسة

النجم الساحلي – اتحاد تطاوين حسام بولعراس