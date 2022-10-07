أنس جابر “انا جاهزة لمقابلة اليوم مع ّ الأمريكية كلير ليو “

أكدت أنس جابر اللاعبة التونسية المصنفة الثانية عالميا أنّها مركزة على مقابلة اليوم امام اللاعبة الامريكية كلير ليو اوذلك خلال ندوة صحفية مساء امس بعد فوزها على اللاعبة الروسية افقينيا رودينا.

وأضافت أنّها لا تعرف منافستها جيّدا ولم يسبق لها اللعب ضدّها وبالتالي ستكون المقابلة صعبة وستحاول التركيز أكثر ما يمكن والاستعداد للقاء قدر الإمكان مشيرة إلى أنّ اللعب على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر تقريبا سيكون ملائما لها موضحة انه سبق لها التدرب في ذلك التوقيت مؤكدة على جاهزيتها للعب في أي توقيت.

وأكدت أنّها لعبت بطريقة جيدة من الناحية التكتيكية في مباراة الامس ضدّ رودينا وان منافستها كانت ماهرة في اللعب.

وكانت انس جابر تاهلت امس الى الدور الثالث لدورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة بعد فوزها على الروسية ايفغينيا رودينا المصنفة 556 عالميا 2-صفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الدور الثاني.

ويذكر ان انس جابر ازاحت في الدور الاول الامريكية آن لي المصنفة 63 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-2 و6-3 يوم الثلاثاء الماضي.

وتلاقي انس جابر اليوم المصنفة اولى في هذه الدورة في الدور الثالث الامريكية كلير ليو المصنفة 73 عالميا التي ترشحت على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا المصنفة 53 عالميا 2-صفر بواقع 7-5 و6-2.