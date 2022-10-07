مدنين: بحارة جرجيس يخرجون في عملية للبحث عن المفقودين في عملية الهجرة غير النظامية

بدعوة من جمعية البحار التنموية بجرجيس، غادرت، صباح اليوم الجمعة، عدة مراكب صيد ميناء الصيد البحري في عملية تمشيط عاضدتهم فيها عديد المراكب الترفيهية والزوارق النفاثة، من اجل البحث عن المفقودين الذين خرجوا في عملية هجرة غير نظامية منذ اكثر من اسبوعين وانقطع الاتصال بهم، كما لم يتم العثور سوى على جثة واحدة منذ يومين يشتبه في ان تكون لاحد المفقودين رغم ان نتيجة التحليل الجيني لم تجهز بعد.

وبين عدد من بحارة جرجيس انهم قاموا بعملية اولى في الايام الاولى من فقدان المركب، وعاودوا هذه المرة بعد تلقيهم انباء عن وجود المفقودين في ليبيا، مشيرا الى ان البحارة كانوا يعتزمون في العملية الاولى من البحث، القيام بعملية تمشيط واسعة حتى لامبيدوزا الايطالية.

وخرج يوم امس الخميس اصحاب القواعد البحرية السياحية وعدة متطوعين في عملية بحث مماثلة طيلة اليوم لم تسفر عن اية نتيجة باستثناء التقاط بعض الاغراض التي لا يمكن ان تكون دليلا واضحا بان لها صلة بالمفقودين من عدمه.

وتعيش معتمدية جرجيس منذ يومين من العثور على الجثة المشتبهة لاحد المفقودين على وقع فاجعة خيم فيها الحزن على عديد العائلات وعلى كامل المدينة.