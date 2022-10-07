نابل: تفاصيل ضبط 03 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة..

على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بنابل مفادها تعمد مجموعة من الأنفار الإعداد لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إحدى الدول الأوروبية والتخفي بضيعة فلاحية بالجهة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة وبعد نصب كمين محكم للمظنون فيهم ، أمكن ضبط نفرين وحجز زورق مطاطي قاما بإخفائه لاستغلاله في العملية المذكورة.

هذا وتم بعد جملة من التحريات القبض على مشاركهما بمحل سكناه إثر التنسيق مع النيابة العمومية بحوزته 06 أقراص مخدّرة ومبلغ مالي قدره 750 دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهم والأبحاث متواصلة.