الجامعة العامة للنقل تدعو الوزير الى الاستقالة..وهذه التفاصيل..

دعت الجامعة العامة للنقل، وزير النقل إلى الإستقالة الفورية، محملة سلطة الإشراف والإدارة العامة كامل المسؤولية وذلك إثر الحادثة التي حدثت مؤخرا بالمرفق العمومي للنقل والتي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين تونسيين.

وأشارت الجامعة العامة للنقل، في بيان لها يوم أمس الخميس 06 أكتوبر 2022، إلى أنها قد حذرت سابقا وفي مناسبات عدة على خطورة الوضع الذي يمر به المرفق العمومي للنقل في غياب استراتيجية واضحة لسلطة الإشراف من أجل توفير المعدات الضرورية لحماية الحرفاء والأعوان وتأمين المرفق العمومي في هذه الظروف الصعبة.