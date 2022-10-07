الكاف: دعوة إلى التسريع في إنجاز نسق المشاريع الفلاحية المبرمجة بالجهة

تحرص السلطات الجهوية بولاية الكاف خلال هذه الفترة على تدعيم نسق إنجاز المشاريع الفلاحية المبرمجة في مختلف القطاعات الفلاحية والبالغ عددها الجملي 165 مشروعا بكلفة إجمالية قدرت ب91 مليون دينار

وتركز الإهتمام، خلال جلسة العمل التي انتظمت يوم امس الخميس بمقر الولاية، على ضرورة تسريع نسق الانجاز للمشاريع الجاري تنفيذها والبالغ عددها 47 مشروعا، وإتمام كل الدراسات أو الإجراءات التي تهم المشاريع التي لم تنطلق بعد وعددها 90 مشروعا وذلك لأسباب مختلفة

وتشير البيانات التي تم تقديمها خلال ذات الجلسة أنه تم إلى حد الآن إنجاز 28 مشروعا تهم قطاعات الموارد المائية (مشروعان) والهندسة الريفية (07 مشاريع) وتهيئة المناطق السقوية (06 مشاريع) والغابات(09 مشاريع) والإنتاج الفلاحي (مشروعان)، إضافة إلى إتمام مشروع واحد فقط في مجال تهيئة الأراضي الزراعية

وأكد والي الجهة مختار النفزي بالمناسبة على ضرورة التعجيل بإنهاء الدراسات الفنية للمشاريع التي لم تنطلق بعد أو إيجاد الحلول المناسبة للمشاريع المعطلة، إضافة إلى الحرص على دفع نسق إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها والتي تبلغ 47 مشروعا تنمويا يهم القطاع الفلاحي وينتظر أن تكون لها انعكاسات إيجابية على تطوير الإنتاج الفلاحي خلال الفترة المقبلة