زغوان : القيام بـ117 زيارة تفقد ورفع 29 مخالفة اقتصادية خلال حملة إقليمية

في إطار مقاومة ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة، نظّمت 6 فرق مراقبة اقتصادية، أمس الخميس، حملة إقليمية بولاية زغوان أسفرت عن تحرير29 مخالفة، وذلك إثر 117 زيارة تفقد شملت مختلف الفضاءات والمحلات التجارية والأسواق بالجهة، بحسب المدير الجهوي للتجارة بزغوان سفيان زيد.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن المخالفات المرفوعة توزّعت على 7 مخالفات في قطاع الخضر والغلال، و10 ضدّ أصحاب محلات المواد الغذائية، و6 في قطاع التبغ، و3 مخالفات في قطاع الدواجن، مشيرا إلى أن الحملة أفضت أيضا إلى حجز 2650 علبة سجائر.

وأكد زيد أن مثل هذه الحملات وغيرها ستتواصل على نفس الوتيرة خلال الأيام القادمة وسترتكز خاصة على التصدي لظاهرة البيع المشروط في ظلّ نقص بعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه المواد بدأت تتوفر تدريجيا في المحلات والفضاءات التجارية بالجهة بصورة تضمن استقرار التزوّد وتحد من هذه الظاهرة.