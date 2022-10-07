بطولة الرابطة المحترفة الاولى: هلال الشابة يقرر خوض مباراته غدا ضد النادي البنزرتي

قررت الهيئة المديرة لهلال الشابة خوض مباراة الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمعه غدا السبت بالنادي البنزرتي انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا بملعب الشابة.

واوضح هلال الشابة في بلاغ له عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة ان “الهيئة المديرة للفريق قررت اللعب يوم غد ضد النادي البنزرتي، مُتجاوزة بذلك كل الصعوبات والعراقيل التي وضعتها عمدا، وعن سوء نية ودون وجه حق، الجامعة التونسية لكرة القدم” حسب نص البلاغ.

يذكر ان فريق هلال الشابة الذي اقرت المحكمة الرياضية الدولية عودته الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى رفض ادماجه بالمجموعة الاولى وطالب الجامعة التونسية لكرة القدم باعادة قرعة رزنامة البطولة, وهو ما رفضته الجامعة التي اكدت انها اتخذت قرار المحافظة على الرزنامة العامة مع ادماج هلال الشابة في المجموعة الاولى وذلك خلال الاجتماع المنعقد مع اندية الرابطة الاولى مشددة على انها اتخذت ذلك القرار بشكل “تشاوري” وبـ”الأغلبية الساحقة” على الرغم من أن “الفصل 31 من القوانين الرياضية يؤكد الاختصاص المطلق للمكتب الجامعي في ضبط نظام البطولة والرزنامة وتوزيع الفرق على المجموعات” وفقا لبلاغ صادر عن الجامعة في الغرض