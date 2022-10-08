تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو إلى إضراب بـ3 أيّام في حضيرة الواحة التابعة لشركة “أو أم في” البترولية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، أمس الجمعة، جلسة استثنائية للنظر في ما آلت اليه أوضاع شركة الجنوب للخدمات بحضيرة “الواحة” التابعة للشركة البترولية النمساوية “او ام في”، قرّر على إثرها دعوة منظوريه بالشركة إلى اضراب حضوري بـ3 ايام بداية من يوم الثلاثاء 18 اكتوبر الجاري.

وأشار الاتحاد الجهوي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع، الى تنكّر شركة “أو ام في” لوعودها باعادة كل الاعوان الى مراكز عملهم، وإلى عدم التزامها بالاتفاقات السابقة، وبموجب ذلك قرر دعوة منظوريه في شركة الجنوب للخدمات الى تنفيذ الإضراب.

ولوّح الاتحاد الجهوي في بلاغ آخر اصدره أمس اثر ذات الجلسة بدعوة منظوريه في شركة البيئة والغراسات والبستنة الى الاضراب عن العمل يوم 18 اكتوبر الجاري في حال عدم الاستجابة لمطالبه بعقد جلسة عمل عاجلة على مستوى مركزي لتفعيل الاتفاقيات السابقة، وايجاد حلول جذرية في ما يتعلق بتمويل الشركة وتوفير موارد قارة، إضافة إلى تحديد رؤية ناجحة لتطوير الشركة والنهوض بقدرتها الانتاجية، وتفعيل كل بنود اتفاق 8 نوفمبر 2020 في كل ما يتعلق بملف الشركة.