طولة الرابطة المحترفة الاولى(المجموعة1-الجولة1): النتائج والترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:

المجموعة الاولى:

السبت 8 اكتوبر 2022

في الشابة

هلال الشابة-النادي البنزرتي 3-صفر

في باردو الهادي النيفر

الملعب التونسي -امل حمام سوسة 2-صفر

في حمام سوسة

النجم الساحلي-اتحاد تطاوين 2-1

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-هلال الشابة 1 3 1 0 0 3 0

–الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 0

–النجم الساحلي 1 3 1 0 0 2 1

4-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0

–النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

6-اتحاد تطاوين 1 0 0 0 1 1 2

-امل حمام سوسة 1 0 0 0 1 0 2

-النادي البنزرتي 1 0 0 0 1 0 3

الجمعة 7 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية :

في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش- مستقبل سليمان 1-صفر

في بن قردان

اتحاد بنقردان- اولمبيك سيدي بوزيد 1-صفر

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0

-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0

-مستقبل الرجيش

مستقبل سليمان 1-صفر

في بن قردان

اتحاد بنقردان- اولمبيك سيدي بوزيد 1-صفر

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0

-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0

-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 0

4-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 1

-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0