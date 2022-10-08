تفاصيل الاحتفاظ برئيس بلدية في شبهة ابتزاز أحد المقاولين وفتح قضية ضده..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بتونس لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بالإحتفاظ برئيس احدى البلديات، في شبهة ابتزاز أحد المقاولين ومباشرة الأبحاث في قضيّة عدليّة موضوعها “إرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك”

وافادت وزارة الداخلية في بلاغ لها السبت، “ان معلومات توفرت يوم أمس الجمعة لدى فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي مفادها قيام رئيس إحدى البلديّات (تمّ إنتخابهُ سابقا ممثلا عن أحد الأحزاب السياسيّة) بابتزاز أحد المقاولين في مبلغ مالي قدره 60 ألف دينار مقابل إمضائه على الفاتورات المتعلقة بصفقة إنشاء ملعب كرة يد وكرة سلة”

وأضافت أنه تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات المعمّقة التي أمكن خلالها التعريف بالمقاول المذكور والمتضرر في عمليّة الإبتزاز، مشيرة الى انه بالتنسيق مع المتضرر وسماع أقواله أكّد المعلومات المتوفّرة مبديا تعاونهُ.

وباستشارة النيابة العموميّة ومدّها بحيثيات الموضوع، أذنت للفرقة المذكورة بالعمل على ضبط المظنون فيه وبنصب كمين محكم مكن من ضبطه بجهة المنصف باي بتونس العاصمة على متن سيّارة تابعة للبلديّة حيث تمّت معاينته وهو بصدد تسلم المبلغ المذكور من المتضرر، وبإلقاء القبض عليه تمّ حجز مبلغ مالي لديه قدره 18 ألف و500 دينار وصك بنكي باسمه مدوّن به مبلغ 40 ألف دينار

وذكرت وزارة الداخلية انه تم إرجاع المبلغ المالي للمتضرّر وتأمين السيّارة الإداريّة بعد استشارة النيابة العمومية ومازالت والأبحاث متواصلة.