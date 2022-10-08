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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجولة 1): النتائج والهدافون

2022/10/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:

المجموعة الاولى:
السبت 8 اكتوبر 2022
في الشابة
هلال الشابة 3 زياد العونلي (دق8)/سعد الدين حمدي (27)/فؤاد التيمومي(47) ض ج
النادي البنزرتي صفر

في باردو الهادي النيفر
الملعب التونسي 2 دومينيك ميندي (4)/بلال الماجري (11)
امل حمام سوسة صفر

في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 فيني بونغونغا (16)/حسام بن علي (62)
اتحاد تطاوين 1 محمد الماجري (52)

الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش صفر
مستقبل سليمان صفر
في بن قردان
اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر

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