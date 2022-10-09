عاجل: الطبوبي ينبه ويحذر..

نبه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، لدى إشرافه، اليوم الاحد، على اشغال المؤتمر 25 العادي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، إلى مخاطر رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال الطبوبي، في هذا الصدد: “رفع الدعم ستكون له عواقب وخيمة، والبلاد في وضع لا تحتاج فيه لصب الزيت على النار”، مشيرا الى أن الاجر الادنى لا يمكن أن يقل اليوم، وفق كل الدراسات، عن 1000 دينار، وأن رفع الدعم يتطلب اعتماد حقيقة الأجور وحقيقة الاسعار معا.

وأكد الطبوبي، في كلمته مجددا، على انفتاح الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا أن المشكل في هذه المؤسسات يكمن في سوء حوكمتها وعدم نجاعة اتخاذ القرار بمجالس إداراتها. وأشار، في هذا الخصوص، إلى أهمية حسن اختيار المكلفين بتسيير هذه المؤسسات باعتماد المناظرات وعقود الاهداف.

وحذر الامين العام للاتحاد من خطورة مناخ التشنج الذي تشهده البلاد، ومن بروز العروشية مجددا وكذلك الجهويات والايديولوجيات والقطاعية على حساب قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرا الى أن الاتحاد انجز ما هو في مربعه من حقوق اقتصادية واجتماعية، وهو يهتم بالشأن العام ليس بمفهوم التحزب ولكن باعتبار ان السياسي مرتبط بما هو اقتصادي واجتماعي.