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ديوكوفيتش يحسم لقب آستانة المفتوحة بفوز سهل على تيتيباس

2022/10/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أحرز نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة آستانة المفتوحة للتنس في قازاخستان بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-4 على ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث في البطولة اليوم الأحد.
وحقق بطل ويمبلدون فوزه التاسع على التوالي بعد مباراة استغرقت 75 دقيقة لم يواجه فيها أي فرصة لخسارة إرساله.
وضمن اللاعب الصربي بهذا الانتصار مقعدا في البطولة الختامية للموسم التي تقام الشهر المقبل.
وصرح ديوكوفيتش للصحفيين “أنا ممتن ومحظوظ بهذا المستوى الجيد الذي أقدمه في هذه المرحلة من حياتي”.
وهذا اللقب الرابع للاعب البالغ عمره 35 عاما هذا الموسم ورقم 90 في مسيرته الاحترافية.
وقال ديوكوفيتش “بالطبع لم أكن أعرف عدد المباريات النهائية التي سألعبها، وعدد البطولات التي سأفوز بها، ولكن دائما ما أسعى لارتقاء أعلى القمم في رياضتنا”.
وخسر اللاعب اليوناني في المقابل كل المباريات النهائية التسع التي وصل إليها في البطولات فئة 500 نقطة.

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