عاملة بمستشفى تحاول الانتحار بسبب المدير..وهذه التفاصيل..

أقدمت عاملة حضائر بالمستشفى الجهوي بجندوبة’ على محاولة انتحار بشرب كمية من المبيد الحشري و هي تقيم بحالة حرجة بقسم الانعاش.

و أكد المنسق الجهوي لعملة الحضائر بولاية جندوبة سامي الخليفي, أن المستشفى الجهوي بالجهة شهد صباح اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 محاولة انتحار إحدى العاملات به ضمن الية الحضائر.

وذكر الخليفي,أنها عاملة بقسم الاستعجالي وقد أقدمت على شرب دواء الفئران داخل المستشفى على خلفية الهرسلة المتكررة و اليومية التي تتعرض لها من طرف مدير هذه المؤسسة الصحية على حد تعبيره.

و أضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الجوهرة “اف ام” أن حالتها الصحية وصفت بالحرجة ومازالت تخضع للفحوصات اللازمة باعتبارها قد تناولت كمية هامة من الدواء .