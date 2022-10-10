في اريانة: منحرف يسلب امرأة هاتفها ويطعن عون استخلاص تذاكر..#خبر_عاجل

تعرضت إمرأة إلى افتكاك هاتفها الجوال من قبل أحد المنحرفين تحت التهديد بسكين كبير الحجم على مستوى محول المركز العمراني الشمالي بأريانة المدينة.

وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية بعد إدلاء المتضررة بأوصاف الجاني أمكن التعريف بمكان تواجد ذي الشبهة الذي كان بصدد ترويع المواطنين بأحد محطات الحافلات بالجهة حيث عمد المعني إلى طعن عون استخلاص التذاكر ومحاولة طعن سائق بمحطة الحافلات والإعتداء على نفسه بشفرة حلاقة كان يخفيها داخل فمه.

وبالقبض على المعني وعرضه على المتضررة تعرفت عليه من الوهلة الأولى، ليتبين وأنه محل 08 مناشير تفتيش من أجل “السلب والإعتداء بالعنف الشديد”.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل “السلب باستعمال العنف تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض” و من أجل “هضم موظف عمومي أثناء مباشرته للوظيف والإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة” والأبحاث متواصلة وفق الإدارة العامة للأمن الوطني .