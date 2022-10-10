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الانطلاق في تنفيذ عمليات التكوين والمرافقة لفائدة الــ 250 مترشحا في اطار المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروعك”

2022/10/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

 

 

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن الانطلاق، اليوم الاثنين، في تنفيذ عمليات التكوين والمرافقة لفائدة الــ 250 مترشحا في إطار المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروعك”.
وتمّ اختيار 250 مترشحا من مختلف الولايات عبر المنصة moubader.tn بالاعتماد على جملة من المعايير المتعلقة بالمعطيات الخاصة بالمترشحين وبأفكار مشاريعهم وبنتائج اختبار تقييم قدرات المبادرة وبعد عملية التدقيق في ملفات ترشحاتهم من قبل اللجان الجهوية.
وستمكّن عمليات التكوين والمرافقة لهؤلاء المترشحين من استكمال إعداد مخططات أعمالهم، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
من جهة أخرى، فتحت الوزارة باب الاعتراضات للمترشحين الذين لم يقع اختيارهم، وذلك لمدة 7 أيام انطلاقا من تاريخ اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.
وتشترك في هذه المسابقة وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل روّاد الأعمال.
وبعد استكمال التكوين والمرافقة سيتم تقييم المشاريع واختيار 48 متوجا من كامل ولايات الجمهورية بمعدل مشروعين عن كل ولاية للانتفاع بمنحة تشجيع ومساندة تُقدر بـــ 30 ألف دينار لكل مشروع.
وسيتم تتويج 10 أفضل مشاريع على المستوى الوطني في قطاعات اقتصادية مختلفة خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي للمبادرة الخاصة خلال شهر نوفمبر 2022.

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