سعيّد يحذّر من ”توظيف المجالس البلدية لرفض التعريف بإمضاء التزكيّات”..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، الوضع العام في البلاد، ومسألة “توظيف بعض المجالس البلدية لرفض التعريف بإمضاء التزكيّات”، إلى جانب ممارسات أخرى كما هو الشأن في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة حيث يتمّ العمل على تيسير الإمضاء لخدمة أحد المترشحين المقربين فضلا عن ترهيب المواطنين للقيام بجمع التزكيات، وفق نصّ البيان.

وبيّن رئيس الدولة أنّ هذا الأمر لا يقتصر على بلديّة واحدة، بل على العديد من البلديات التي يُفترض فيها الحياد.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّه إلى جانب هذه “الممارسات المفضوحة”، وفق وصفه، يسعى “الكثيرون بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كلّ إمضاء”.

وذكّر رئيس الجمهورية بما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي من ملاحقة هؤلاء جزائيا فضلا عن الحرمان من الحقّ في الانتخاب والترشّح.