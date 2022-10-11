جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل..#خبر_عاجل

جدت مساء امس الإثنين 10 أكتوبر 2022 جريمة قتل بوسط مدينة المهدية تمثلت اطوارها في عقد جلسة خمرية بين شاب عمره 19 سنة وكهل في العقد الخامس من عمره تولى إثرها الشاب الاعتداء على الكهل بواسطة سكين أكثر من 20 طعنة مما أدى لوفاته.

و تحول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق معززين بإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية على عين المكان وتمكن اعوان الفرقة العدلية من إلقاء القبض على الجاني في وقت وجيز حسب ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية

وأذن ممثل النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة القضية التحقيقية التي تقرر تتبعه فيها من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة و أسند السيد قاضي التحقيق الأول المتعهد بالبحث إنابة للفرقة العدلية المذكورة قصد إجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على خلفية الواقعة ودوافع الجريمة كما اذن بوضع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لبيان الاصابات العالقة بها جراء الاعتداء وتحديد اسباب الوفاة بكل دقة وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.