جوارديولا: هالاند أحد أفضل اللاعبين الذين عملت معهم

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بلاعبه الشاب إرلينج هالاند باعتباره أحد أفضل المهاجمين الذين عمل معهم، وقال إن الأرقام تتحدث عن نفسها، بينما يواصل المهاجم النرويجي بدايته المذهلة مع الفريق الإنجليزي.

وأحرز هالاند 15 هدفا من 33 سجلها سيتي في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم حتى الآن بينها ثلاث ثلاثيات، وخمسة أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا في 12 مباراة بكافة المسابقات.

وقال جوارديولا للصحفيين عشية مواجهة كوبنهاجن في الدنمرك ضمن رابطة أبطال أوروبا “إنه واحد بين الأفضل. لدي العديد من المهاجمين الجيدين للغاية وإرلينج أحدهم.

“إنه يفهم بسرعة وهو رجل لطيف. إنه قادر على القيام بذلك من أجل الفريق، لكننا بحاجة إلى العمل معا وقد حدث ذلك. أتحدث كثيرا عنه لكن في بعض الأحيان لا يجب أن أضطر إلى ذلك لأن الأرقام تفعل ذلك”.

وأحرز هالاند هدفين الأسبوع الماضي في فوز سيتي المريح 5-صفر على كوبنهاجن الذي يذيل ترتيب المجموعة السابعة بنقطة واحدة، لكن جوارديولا احتفظ بخطط إمكانية إراحة المهاجم النرويجي الدولي لنفسه.

ويمكن أن يحسم سيتي مقعده في دور الستة عشر بالفوز على ملعب باركين غدا الثلاثاء بعد حصد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات.

وقال جوارديولا “صحيح أن هناك مخاطرة بإرهاق اللاعبين.. غدا سأحدد التشكيلة. سأتحدث مع اللاعبين والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي وأقرر.

“لن نقلل من شأنهم (كوبنهاجن). لن يكون هناك استثناء. إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، فلن يكون ذلك لأننا لا نلعب بشكل جيد ولكن لأن كوبنهاجن يلعب جيدا.

“نريد التأهل إلى دور الستة عشر وهذا ما سنحاول القيام به … لدينا فرصة لحسم التصفيات. في المباريات الأخيرة لعبنا بشكل جيد للغاية. أنا أكثر من راض حتى الآن”.

ولم يكن المدافعين جون ستونز وكايل ووكر بالإضافة إلى لاعب الوسط كالفن فيليبس ضمن تشكيلة سيتي المكونة من 21 لاعبا والتي سافرت إلى العاصمة الدنمركية بسبب الإصابات.