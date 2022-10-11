أريانة: تطور في قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022

بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بولاية أريانة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 6 ملايين و513 ألفا و601 دينار، مقابل 1 مليون و180 الف دينار في ذات الفترة من سنة 2021، وفق احصائيات تحصلت عليها “وات” من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،

وناهزت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 6 ملايين و277 الفا و601 دينار، محققة بذلك نسبة تطور بلغت 448 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الممولة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 236 ألف دينار بلغت بدورها نسبة تطور بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بسنة 2021.

واستحوذت معتمدية المنيهلة، على أعلى نسبة من القيمة الجملية للاستثمارات بمبلغ قدره 4 مليون و336 الف دينار، أي بنسبة 69 في المائة، مقابل 2ر22 بالمائة لمعتمدية سيدي ثابت بمبلغ جملي يقدر ب 1 مليون و393 الفا و600 دينار، تليها معتمدية قلعة الاندلس بمبلغ ناهز 433 ألف دينار أي بنسبة 9ر6 بالمائة، في حين توزعت باقي الاستثمارات على باقي معتمديات الجهة بنسب متفاوتة.

وتتوزع عمليات الإستثمار المصادق عليها حسب الأنشطة على ثلاثة أنشطة وهي قطاع الأنشطة الفلاحية الذي يعنى بغراسة الأشجار المثمرة وزراعة الخضروات الورقية والزراعات الكبرى وتبلغ قيمة التمويلات 1 مليون و938 الفا و118 دينارا، ويشمل القطاع الثاني الخدمات العيادات والمصحات البيطرية وخدمات مصانع قشور الثلج بقيمة تمويلات بلغت 243 ألف دينار، ويضم القطاع الثالث أنشطة التحويل الأولي ومنها أنشطة التحويل الأولي المندمج وتجميد المتتوجات البحرية وتبلغ قيمة تمويله قدرت ب4 مليون و96 الفا و383 دينارا، بالاضافة الى انشطة اخرى.