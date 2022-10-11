كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) نزول كميّات من الأمطار على عدد من مناطق البلاد كا أهمّها بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف (37 مم). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية جندوبة// غار الدماء 2 / وادي مليز 3 / بني مطير 2 / جندوبة 3 /

//ولاية تونس// تونس قرطاج 2 /

//ولاية الكاف// نبر 8 / وادي ملاق 5 / الطويرف 7 / ساقية سيدي يوسف 37 /

//ولاية باجة/ نفزة 2 / باجة الجنوبية 1 /

أهم الظواهر الجويّة المسجلة للفترة ذاتها

وسجلت مصالح الرصد الجوّي، خلال الفترة ذاتها، تساقط البرد بمعتمدية الساقية بكميّات هامّة مع ظهور الصواعق بجندوبة وطبرقة وهبوب رياح قويّة بلغت سرعتها بحساب الكلم في الساعة : 54 بتالة و50 بمقرن والقصرين.