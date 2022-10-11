بنزرت: احباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة والقاء القبض على 120 شخصا

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت خلال الفترة المتراوحة بين ليلة الجمعة الفارط وصباح اليوم الثلاثاء من احباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة والقاء القبض على 120 شخصا، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول “وات”.

وبين المصدر ذاته، ان من بين الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم عدد هام من المفتش عنهم والمنحرفين المصنفين ب”الخطرين” والمطلوبين بمقتضى اكثر من 8 مناشير تفتيش، بالاضافة الى وجود 6 أطفال من بينهم، وقد تمت احالتهم على الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب في شانهم، وتم ايضا حجز عدد من مراكب الصيد والتجهيزات التابعة.