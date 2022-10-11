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منوبة: القبض على عنصر مفتش عنه وصادر في شأنه حكم من أجل الانضمام الى تنظيم إرهابي

2022/10/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تمكّنت فرقة الدراسات بمنطقة الامن الوطني بطبربة والمصلحة الجهوية لمجابهة الارهاب بمنوبة، اليوم الثلاثاء، من الايقاع بشخص مطلوب للعدالة، وصادر في حقه حكم بالسجن لمدّة 3 سنوات من أجل الانضمام الى تنظيم ارهابي، بحسب مصدر أمني.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن المتّهم أصيل منطقة الدخيلة بطبربة ويبلغ من العمر 33 عاما، وقد ألقي القبض عليه بعد عمل استعلاماتي دقيق، أفضى إلى مداهمة مكان وجوده بمنطقة ريفيّة، وذلك بعد صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة القضاء.
هذا وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالاحتفاظ بالمتهم في انتظار إنهاء التحقيق معه وإحالته عليها، ومنها على الجهة المطلوب لديها، او على االقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق نفس المصدر.

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