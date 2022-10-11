بورصة تونس تواصل النسق التصاعدي مع اقفال حصة الثلاثاء



واصلت بورصة تونس نسقها التصاعدي، مع اقفال حصة الثلاثاء، ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” زيادة بنسبة 17ر0 بالمائة عند مستوى 72ر8157 نقطة وسط حجم تبادل جماي بقيمة 2ر6 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

واعتلى سهم “أوروسيكل” قائمة الارتفاعات للحصة ليتطور سعره بنسبة 5 بالمائة 390ر29 د للسهم الواحد) وسط حجم تبادل ناهز 709 ألف دينار

وتحسنت قيمة سهم “لاندور” بنسبة 3ر3 بالمائة (820ر6 د) مع تحقيق حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 4 آلاف دينار. وحسنت الشركة من آداءها السنوي في البورصة الى 8ر18 بالمائة