شيرين تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة عن حلق شعرها وما عاشته بعد الانفصال عن حسام حبيب..

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية “دي إم سي”، وتقدمه إسعاد يونس عن هوية من قام بحلاقة شعرها.

وقالت شيرين: “أنا حلقت شعري بنفسي لأني قرأت أن حلق الشعر بداية جديدة مع النفس، حلقته لكي أبدأ حياة جديدة” منوهة بأنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية.

وعن سر نقصان وزنها، أجابت: “وزني تناقص عن مهرجان قرطاج بشكل كبير، لأن جسمي كان ممتلئاً بالمياه بشكل كبير ومازال، لكن تناقص وزني نوعاً ما”.

وقالت إنها أغلقت باب الحب نهائياً، وتكتفي بكل الحب والتقدير من الجمهور الذي يعبر عن حبه لها دائماً.

واضافت: “ممتنة لكل الناس التي تقابلني في الشارع وتدعو لي، الحب هذا معناه رضا الله علي من غير حبكم لم أكن لأقف بسرعة شكراً، حفظكم الله جميعاً”.

وبينت في السياق ذاته انها مرت بعدة ازمات بعد انفصالها عن حسام حبيب لذلك بكت عدة مرات خلال حفلتها في قرطاج.