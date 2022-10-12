بتهمة الابتزاز والارتشاء: السجن لرئيس بلدية هذه المنطقة..

غرق قارب مهاجرين قرب السواحل الايطالية وانتشال جثتين..#خبر_عاجل

بسبب استعمال سيارات إدارية لحضور اجتماعات حزبية: جبهة الخلاص تردّ على قيس سعيّد..

إيقاف مروجين للمخدرات وحجز 120 غراما من الكوكايين في المنستير..

الكاف: انطلاق عملية تركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي وقريبا تركيز آلة مفراس بالمستشفى الجهوي

2022/10/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني، “وات” بانه تم الشروع في تركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي، بالتزامن مع قرب فتح العروض لاقتناء آلة مفراس (سكانار) لفائدة نفس المؤسسة الاستشفائية.

وأكد الجمني في هذا السياق توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء آلة المفراس، والتى سيقع تركيزها قريبا بذات المستشفى، واشار الى أن تركيز هاتين الآلتين سيسهم بشكل كبير في تقريب خدمات التصوير الطبي لفائدة المرضى، سيما بعد توفر الاطار الطبي والتقني، لتشخيص الامراض وتصوير المرضى.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn