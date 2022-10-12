من بينهم مشعوذة متزوجة عرفيا: تفاصيل الاطاحة بمشعوذين في القصرين..

تمكنت مصلحة شرطة النجدة بالقصرين معززة بفريق الإستمرار، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، من القبض على مشعوذين إثنين إثر عملية مداهمة لمنزلهما الكائن بحي الزهور في القصرين المدينة.

وتم ضبط أحد المشعوذين الذى يكنى ب”الشيطان” (كان بصدد إحتساء الخمر)، وحجز رؤوس حيوانات وأعضاء من أجسامهم وريش طيور وأعشاب وعقاقير وبيض وكتب ووثائق وصور أشخاص يستعملهم للشعوذة والسحر والتحيل والتفريق بين الاقارب والأزواج والأشقاء والايهام بجلب الحبيب للذين يرغبون في الزواج، وفق مصدر أمني بالجهة.

وبين ذات المصدر في تصريح ل(وات) أنه تم لدى المشعوذ الثاني، حجز عدد هام من الصور لعديد الأشخاص، مبرزا أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما وفتح بحث في الغرض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

وكانت وحدات منطقة الأمن الوطني بالقصرين قد تمكنت في بداية الأسبوع من القبض على شخص يمارس الشعوذة و السحر بمنزله في أحد أحياء الجهة وذلك اثر تنفيذ عملية مداهمة لمنزله وقامت بحجز صور لرياضيين وفنانين ومحامين وإعلامين واعوان امن وسجون وحماية مدنية وشبان و فتيات ووثائق وكتب وعقاقير وحبوب يستعملهم للشعوذة والسحر، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وفتح بحث في شأنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما قبضت وحدات منطقة الامن الوطني بالقصرين السبت المنقضي، إثر جملة من المداهمات في حي النور بالقصرين المدينة على إمراة، مغربية الجنسية تمارس أعمال الشعوذة بمقابل مالي، علما وأنها كانت متزوجة على خلاف الصيغ القانونية، وقد تبين أن زوجها صادرة في حقه 4 مناشير تفتيش من أجل جرائم مختلفة، وتم حجز لديها عدد من كتب السحر وأنواع مختلفة من البخور وأوراق بها كتابات شعوذة، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما .