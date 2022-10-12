تفاصيل القبض على ثلاثة أشخاص بينهم امرأة من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”

ألقت وحدات الحرس الوطني بفوشانة وتونس العاصمة وطبربة، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادرة في شأنهم أحكام بالسجن، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس اليوم الأربعاء في بلاغ.

وفي هذا الشأن، أفاد المصدر ذاته بأن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة (بن عروس) تمكنت، ليلة البارحة، من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة صادرة في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة “من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي والعنف الشديد”، وصادرة في شأنه أحكام سجنية .

كما ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفوشانة، الثلاثاء، القبض على شخص أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة “من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات .

وتمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتونس وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على امرأة مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة “من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنها حكم بالسجن لمدة أربع سنوات .