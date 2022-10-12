هام: وزارة الصحة تدعو هذه الفئة الى تلقي جرعة التذكير من لقاح كورونا..

تشرع وزارة الصحة بداية من 17 أكتوبر الجاري في توجيه ارساليات قصيرة للاشخاص البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق وأصحاب الامراض المزمنة والذين تحصلوا سابقا على التلقيح ضد كورونا، لدعوتهم لتلقي جرعة التذكير ضد كوفيد 19، وفق ما أفاد به اليوم الاربعاء مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية، رئيس اللجنة العلمية للتلقيح، عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ،رياض دغفوس

وأضاف دغفوس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن الفترة الحالية تتميز بتراجع جميع المؤشرات الوبائية في علاقة بكوفيد 19 وتمثل فرصة سانحة وناجعة للتكثيف من حملات التلقيح للتوقي من هذا الفيروس.

واعتبر أن تكثيف عمليات التلقيح خلال الفترة الحالية يساهم بدرجة كبيرة من التوقي من الموجة السابعة المحتملة، والتي توقع حدوثها ما بين شهري ديسمبر 2022 وجانفي 2023.

ولفت الى أن الاقبال على التلقيح حاليا يعتبر ضعيفا بسبب حالة الاطمئنان السائدة نظرا للتراجع الكبير لانتشار متحور أوميكرون، وهو مما خلف حالة من التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائية، وفق تقديره.

ودعا رئيس اللجنة العلمية للتلقيح عموم المواطنين الى الاقبال على تلقي التلاقيح ضد الفيروسات الاخرى على غرار النزلة الموسمية من أجل حماية أفضل للفئات الهشة.